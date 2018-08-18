Verda Özer: Trump’ın yaptırımı başka bakanlara da genişletebileceği söyleniyor

…Trump bu krizi canlı tutarak da tabanını konsolide ediyor. Hakeza, daha şimdiden elini yükseltti bile. ABD Dışişleri Bakanlığı, Brunson’ın yanında şimdi bir de Türkiye’de tutuklu olan 3 ABD Konsolosluğu görevlisinin ve NASA pilotu Serkan Gölge’nin iadesini istiyor. Hatta Türkiye’de tutuklu bulunan ve çifte vatandaşlığı olan 12 Amerikalıyı daha talep ettiği konuşuluyor. Trump’ın 2 Türk bakana uyguladığı yaptırımı başka bakanlara genişletebileceği de söylentiler arasında. Ancak Ankara’da en üst düzeyde şu anda böyle bir beklenti yok.

İki ülke arasında “arka-kapı diplomasisi” ise başlamış durumda. Özellikle Trump’la şahsi ilişkileri güçlü olan önemli Türk iş insanları devrede. Eylül sonunda New York’ta yapılacak BM (Birleşmiş Milletler) zirvesi de bir diğer eşik. Şu anki krizin alevi söndürülürse, iki liderin orada görüşmesi bekleniyor. Ancak krizin sürmesi halinde bu görüşme gerçekleşmeyecek.

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Aslında bu kriz Türkiye-ABD arasında 5 yıldır tırmanan sorunların sadece bir katmanı ve görünen kısmı. Çözülse dahi benzer krizler sık sık tekrarlanabilir. Dolayısıyla, karşılıklı güvensizliğin hakim olduğu bu zeminde engebeli bir yol bizi bekliyor. Bunun için de hazırlıklı olmak gerekiyor.

Verda Özer’in yazısı