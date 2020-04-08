Verda Özer: Salgın sonrası sosyal mesafe uzun süre bizimle kalabilir

Görünen o ki dünyada en çok şehirler değişecek. Bundan kastım, şehirlerin yapısı ve şehirdeki yaşam tarzı.

Şu an salgınla mücadelede en çok uyguladığımız metot, sosyal mesafe. Birleşmiş Milletler’de İklim Değişikliği konusunda baş danışman olan MIT profesörü Richard Sennett Guardian’a verdiği demeçte, salgın sonrasında bu alışkanlığın uzun süre bizimle kalacağını öngörüyor. Şehirlerin tasarımının da buna göre değişeceğini söylüyor. Müstakil evlerin artacağı, daha geniş mahallelerin kurulacağı, insanların balık istifi gibi dizildikleri kafe-lokantaların yerini daha mesafeli sosyalleşebilecekleri mekânların alacağı görüşünde.

Verda Özer’in yazısı