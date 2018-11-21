Verda Özer: Nice Türk Akımlarına

Putin 2015’te Türk Akımı’nı açıklar açıklamaz, önce Başkan Bill Clinton’ın, sonra Obama’nın enerji konusunda özel danışmanlığını yapmış olan Richard Morningstar’la konuşmuştum. Bugün ABD’nin en köklü düşünce kuruluşu olan Atlantik Konseyi’nde bulunan Morningstar da bu çekinceyi dile getirmişti. “Türkiye’nin Rusya’ya daha fazla bağımlı olmasının anlamlı olmadığını” düşündüğünü söylemişti.

Enerji merkezi (HUB) olmamızın yolunun da enerji kaynaklarını çoğaltmaktan geçtiğini vurgulamıştı.

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Dünya enerji haritasında çok güçlendiği için Türkiye Türk Akımı’nın “kazananı”. Ama bu kazancı uzun vadeli ve çok daha bereketli kılmanın yolu, enerji kapılarını çoğaltmamızdan geçiyor. O yüzden “Nice Türk Akımlarına” diyelim…

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Verda Özer’in yazısı