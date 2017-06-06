Verda Özer: Katar krizi Ankara’yı son derece sıkıştırmış durumda

SETA’da kıdemli araştırmacı olan, Ortadoğu uzmanı Dr. Talha Köse, önemli bir uyarıda bulunuyor. Ve Körfez’in Katar’dan sonraki hedefinin “muhtemelen” Türkiye olacağını söylüyor. “En azından ekonomik hamlelerde bulunabilirler” diyor. Bu cephenin asıl meselesi ise, Ankara’nın İhvan bağlantılı tüm gruplarla bağlantısını kesmesi. Ve İhvan bağlantılı kişileri ülke dışına çıkarması. Buna Hamas da dahil.

Bununla birlikte eğer bu kavgada Katar’ın yanında konumlanırsak, hem Körfez hem Batı nezdinde aynı sepete konulup “terörü destekliyorsunuz” diye itibarsızlaştırma kampanyasına maruz kalabiliriz.

Tabii bir de İran meselesi var. Hem Trump hem Körfez, Ankara’yı bu konuda net bir tavır almaya zorlayacak gibi görünüyor. Bu ise bizi en çok zorlayan meselelerden biri olacak. Hele ki, bölgeyi kasıp kavuran Şii-Sünni çatışmasının dışında kalmaya çalışıyorken… Bununla birlikte Mısır’la ilişkileri normalleştirmemiz için de baskı görebiliriz.

Kısacası bu kriz Ankara’yı son derece sıkıştırmış durumda. Hep andığımız o meşhur “denge politikası”nı izlemezsek ve bazı ince manevralar yapmazsak, maalesef biz de kendimizi ciddi bir krizin içinde bulabiliriz gibi görünüyor.

Verda Özer’in yazısı