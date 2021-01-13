Verda Özer: Facebook, ceza yediği için yeni sözleşmeyi AB’de uygulamayacağı sözünü veriyor

Şimdi değişen tek şey ise, siz bu sözleşmeyi kabul ederek bu duruma onay veriyorsunuz. Yani mevcut hal sadece yasal hale geliyor. Pratikte hiçbir değişiklik yok.

Bugün tartıştığımız duruma Avrupa Birliği (AB) 2016’da büyük tepki göstermiş, hatta bu yüzden Facebook’a tam 110 milyon euro ceza kesmişti. Sebebi de şuydu: Facebook WhatsApp’ı satın aldığında, AB düzenleyici kurumuna iki şirket arasında paylaşmayacağı ve kullanıcı hesaplarını birleştirmeyeceği yönünde söz vermişti. Ama buna rağmen telefon numaraları, profil isimleri gibi çeşitli kullanıcı verilerini Facebook’la paylaşmaya başladı. Tam da bugün tartıştığımız konu işte.

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İşte Facebook tam 4 yıl önce Avrupa’dan bu cezayı yediği için, şimdi yeni sözleşmeyi AB’de uygulamayacağı sözünü veriyor.

Verda Özer’in yazısı