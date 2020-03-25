Verda Özer: Birçok kurum salgından sonra da uzaktan eğitime ve çalışma sistemine devam edecek

Elbette bu salgın sonrasında hiçbirimizin yaşantısı eskisi gibi olmayacak.

Her şeyden önce belli oldu ki birçok kurum salgını atlattıktan sonra da uzaktan eğitime ve çalışma sistemine devam edecek. Zira bunun çok daha az maliyetli olduğu ve verim alınabildiği görülmüş oldu. Bu da ofis ortamına mahkûm kalmayacak birçok insanın şehir dışına, kırsal alanlara göç etmesi demek olacak. Bununla birlikte, salgın boyunca doğanın ve açık havanın kıymeti o kadar anlaşıldı ki bu göç eden insanların bir kısmının yaptıkları işleri değiştirmesi de muhtemel. Buna şimdiden ‘tarım ve hayvancılığın muhteşem dönüşü’ diyebiliriz.

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Zaten salgınla birlikte büyük darbe alan küresel tedarik zincirleri ve sanayi de yerli tarımın ve üretimin ne kadar hayati olduğunu gösterdi hepimize. Salgını atlatır atlatmaz devletlerin çok daha sıkı ve uzun vadeli tarım politikaları geliştirmesi beklenmeli.

Verda Özer’in yazısı