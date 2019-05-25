Diken

Yaramazlara biraz batar!

Verda Özer: AP seçimleri seçim olmaktan çıktı; Birliğin kaderinin oylandığı bir referandum haline geldi

“Avrupa Birliği hayati bir tehlikeyle karşı karşıya.”

Bunu söyleyen, Fransa Cumhurbaşkanı Macron. Sebebi ise, 3 gündür devam eden ve pazartesi günü sonuçlanacak olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin seçim olmaktan çıkması, AB’nin kaderinin oylandığı bir referandum haline gelmesi. Zira Birlik karşıtı aşırı sağ, Avrupa’yı pençesine almış durumda. Bu yüzden pazartesi günü ortaya çıkacak: AB gelecekte parçalanacak mı, yoksa hayatta mı kalacak?

Reklam

Beş yılda bir yapılan ve bu yıl 427 milyon Avrupalının oy vereceği AP seçimleri, Birlik için gerçekten yaşamsal önemde. Bir yandan İngiltere’nin Brexit süreci, diğer yandan Başkan Trump’ın Avrupa ile arasında gitgide büyüyen anlaşmazlıklar, Rusya’nın giderek daha çok Avrupa’ya nüfuz etmesi, ekonomik darboğaz, göçmen krizi… Hepsi Birlik’i sınayan yaşamsal tehditler.

Verda Özer’in yazısı

SON HABERLER

Alt Kat’ta neler oluyor?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) en alt katını hatırlayan var mı? Eskiden bir tasarım mağazasıydı şimdi ‘Alt Kat’ adında işlevsel, interaktif bir sanat mekanına dönüştü.

Süper kahramanlara ihtiyaç olmayan bir dünya mümkün mü?

‘Avengers Endgame’ de bu konuda beklenen sonucu yakaladı. Amerika, Türkiye ve dünyada yeni yeni rekorlar kırdı ve üst sıralara oturdu. Tabii ki sinemanın görsel şölen oluşturacak tekniklerinin koskoca bir teknik ekip tarafından başarılı biçimde kullanılması, üç boyuttan gerçeklik efektlerine kadar farklı gösterim teknikleriyle perdeye taşınması, her biri bu başarıyı destekleyen farklı katmanlar. Fakat filmi izlediğimiz sinemalarda 40 yaş ortalamasını nasıl okumak gerek?

Ne okusak: Dört kitap önerisi

Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş! Diken bu hafta dört kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.

CNN Türk: Eleştirenler aktivist; CNN: Bize güvence verdiler

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun eleştirilerine yanıt veren CNN Türk “Bizi eleştirenler aktivist” derken, CNN yetkilileri ise CNN Türk yönetiminin seçim yayınlarında dengeli olacağına dair güvence verdiğini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...