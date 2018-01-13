‘Ver Lefter’e yaz deftere’: Efsanevi Fenerbahçeli golcü ölüm yıldönümünde anıldı

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Fenerbahçe, efsanevi golcüsü Lefter Küçükandonyadis’i ölümünün altıncı yıldönümünde unutmadı.

Büyükada’da 1925’te doğan Lefter, 1947’de ilk defa giydiği Fenerbahçe formasını farklı takımlarda top koşturduktan sonra 1953’den itibaren yeniden terletti.

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Lefter, kulüpte top koşturduğu toplam 17 yılda 400’ün üzerinde gol attı. Öyle ki futbolcu için ‘Ver Lefter’e yaz deftere’ sloganı dahi üretildi.

‘Ordinaryüs’ lakaplı Lefter, 13 Ocak 2012’de ağır zatürreye bağlı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Bugün Lefter’in altıncı yıldönümü. Efsanevi futbolcu Büyükada’da bulunan Aya Nikola Rum Ortodoks Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Kulübü ise Lefter için “Bitti kalem doldu defter, efsaneler ölmez Lefter” başlığıyla bir video hazırlayarak Twitter hesabından duyurdu.