Venüs’ün keyfi yerinde

Finlandiya’nın Ranua doğal yaşam parkında, Venüs isimli kutup ayısı, yavrusuyla birlikte ilk kez dışarı çıkıp kışın keyfini çıkardı. (Marko Juntilla/Ranua Wildlife Park)
Yaramazlara biraz batar!
Rotterdam’da Hollandalı Türklerin polis şiddetine karşı düzenlemeyi planladıkları eyleme izin çıktı.
İsviçre, Türkiye’nin ‘Erdoğan’a hakaret’le suçlanan bir şüphelinin soruşturulması için Türkiye’nin hukuki destek talebini reddetti.
Bulgaristan, ülkedeki seçimlere müdahale edildiği gerekçesiyle Ankara büyükelçisini geri çekti.
Türkiye’de kadınların en büyük korkusu terör, ikinci sırada ise erkek şiddeti var.
Hüseyin Gülerce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eski AKP milletvekili Bülent Arınç’a ilişkin ‘Gezi’den sonra başbakan olacaktı’ iddiasını destekleyen bir yazı kaleme aldı.