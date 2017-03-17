Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Venüs’ün keyfi yerinde

Finlandiya’nın Ranua doğal yaşam parkında, Venüs isimli kutup ayısı, yavrusuyla birlikte ilk kez dışarı çıkıp kışın keyfini çıkardı. (Marko Juntilla/Ranua Wildlife Park)

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