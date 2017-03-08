Türkiye ‘sefalet endeksi’nde beşinciliğe oynuyor

Türkiye’nin bu yıl ‘sefalet endeksi’nde iki basamak ‘yükselerek’ beşinci sıraya oturacağı öngörüldü.

Bloomberg söz konusu endeksi ülkelerin işsizlik ve enflasyon oranlarını baz alarak hazırlıyor.

Bloomberg’de yer alan habere göre son iki yılın ‘şampiyon’u Venezuela bu yıl da ‘açık ara’ birinci olacak. Enflasyon oranı yüzde 491, işsizliği de yüzde 7,8 olarak tahmin edilen Venezuela, toplam 499 puanla en yakın rakibi Güney Afrika’ya 467 puan ‘fark atacak.’

Türkiye iki basamak ‘yükseldi’

Geçen yılı 18,4 puanla yedinci sırada tamamlayan Türkiye için 2017 tahminleri ‘iç açıcı’ değil.

Bu yıl için enflasyon-işsizlik endeks puanı 19,8 olarak hesaplanan Türkiye, iki basamak tırmanarak beşinciliğe yükselecek görünüyor.

‘En iyisi’ Tayland

Aynı araştırmadan en kötülerin yanısıra en iyiler de yer aldı. Buna göre Tayland, 2,6 puanla enflasyon-işsizlik endeksin zirvesin otururken Tayland’ı Singapur, İsviçre, Japonya ve İzlanda izleyecek.