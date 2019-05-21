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Yaramazlara biraz batar!

Venezüelalı elçi, ‘Maaş ve kira ödeyemiyorum’ deyip istifa etti

Bir yandan siyasi bir yandan da ekonomik krizle boğuşan Venezüela’nın İtalya büyükelçisi ‘parasızlık nedeniyle’ görevinden istifa etti.

Fotoğraf: orinocotribune.com

Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile muhalif lider Juan Guaido arasındaki güç kavgası sürüyor. Ülke ayrıca yıllardır ekonomik krizde.

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Twitter hesabından, Maduro’ya mektup yazan Büyükelçi Isaias Rodriguez, mali sorunlar nedeniyle görevini yapmasının imkansız hale geldiğini ifade ederek, “Maduro’nun mücadelesine büyük saygı duyuyorum ancak ABD’nin yaptırımları nedeniyle görevimi yapamayacak hale geldim” diye yazdı.

Rodriguez geçen hafta İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlediği basın toplantısında yaptırımlar nedeniyle çalışanlarının parasını ve 9 milyon avroya (60.8 milyon lira) ulaşan büyükelçiliğin binasının kira borcunu ödeyemeceğini söylemişti.

Kendisini torunlarına adayacağını belirten Rodriguez, “Kızgın değilim, parasız ayrılıyorum. Eşim ABD yaptırımlarına karşı ayakta kalabilmemiz için eski eşinin ona aldığı kıyafetleri sattı. Ben de otomobilimi satacağım ve biliyorsunuz İtalya bankaları bana kapıları kapattığı için bir banka hesabım yok” demişti.

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2011’den beri Roma’da görev yapan 77 yaşındaki diplomat Maduro’nun destekçisi olmaya devam edeceğinin de altını çizmişti.

Maduro 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü. Meclis de Maduro’yu yasadışı ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti. Meclis Başkanı Juan Guaido, destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak’ta kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmişti.

Bu tarihten sonra ülkede sular durulmadı. ABD’nin başı çektiği bazı ülkeler Guaido’nun yanında, Rusya ve Türkiye’nin aralarında olduğu ülkeler Maduro’ya destek verdi. 30 Nisan’da, Maduro’nun ABD’nin parmağı olduğunu söylediği darbe girişiminin yaşandığı ülkenin merkez bankasına yine ABD tarafından yaptırım uygulanıyor.

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