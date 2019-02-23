Venezuela, Kolombiya sınırını da kapattı

Venezuela, Brezilya’nın ardından Kolombiya sınırını da kapattı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Haberi Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez sosyal medya hesabından duyurdu.

Reklam

AA’nın haberine göre Rodriguez, Kolombiya’dan ülkelerinin egemenlik ve barışına ciddi ve yasa dışı tehditler geldiğini belirterek kapatma kararının geçici olduğunu kaydetti.

Ülkede muhalefet 23 Şubat’ta insani yardım getirmek için harekete geçmişti. Bunun ABD müdahalesine ön açacağını belirten Venezuela hükümeti de çeşitli tedbirler almıştı.

Reklam

Ülkenin Brezilya ve Kolombiya’nın haricinde Guyana’ya da sınırı var.

Venezüela krizi

Maduro 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü.

Meclis de Maduro’yu ‘yasadışı’ ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti.

Meclis Başkanı Juan Guaido, destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak’te kendisini ülkenin ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmişti.

Ülkede yoksulluk had safhada.