Venezüela’daki kriz 1 milyondan fazla çocuğu etkileyebilir

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2019 yılında Venezüela’daki siyasi krizden etkilenen ve yardıma ihtiyaç duyan çocukların sayısının, komşu ülkelere gidenlerle birlikte 1.1 milyona ulaşabileceğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

UNICEF’in raporunda Kolombiya, Ekvador, Brezilya ve Guyana gibi bölge ülkelerindeki 4.9 milyon Venezüelalının da insani yardıma gereksinim duyacağına dikkat çekildi. Ayrıca, bölgedeki ülkelere çocuk, göçmen ve mültecilerin temel ihtiyaçlara erişimini sağlaması çağrısı yapıldı.

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Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde yaşanan krizin sorumlusunun ABD’nin yaptırımları olduğunu savunuyor. Siyasi krizin yol açtığı mülteci krizi sebebiyle ülkede açlık had safhada.

Öte yandan ABD’nin talebi üzerine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) söz konusu krizi görüşmek amacıyla gelecek hafta toplanması bekleniyor.

Maduro 68 oyla kazanmıştı

Venezüela’daki kriz, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmasının ardından seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı iddiasıyla başlamıştı.

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Meclis de Maduro’yu ‘yasadışı’ ilan edip yönetimi devralması için ordudan destek istemişti. Bunun üzerine, muhalif lider Meclis Başkanı Juan Guaido, destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak 2019’da kendisini ülkenin ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmiş batılı birçok ülke Guaido’nun geçici başkanlığını tanımıştı.