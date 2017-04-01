Venezuela’da Yüksek Mahkeme, parlamentonun yetkilerini ‘geri verdi’

Venezuela’da Yüksek Mahkeme, geçen günlerde yetkilerini elinden aldığı parlamentoya ‘hakkını’ geri verdi.

Deutche Welle’nin haberine göre parlamentonun yetkilerini elinden alan karar sonrasında muhalefet yanlıları sokaklara dökülmüş, Güney Amerika’daki birçok ülkeden de itiraz sesleri yükselmişti.

Ülkede bu nedenle artan siyasi gerginlik sonrasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro devreye girdi. Maduro başkanlığında toplanan Ulusal Savunma Konseyi’nden yapılan açıklamada, mahkemeden parlamentonun yetkilerini elinden alma ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırma kararlarının gözden geçirilmesi istendi.

Başsavcı Luisa Ortega Diaz, Yüksek Mahkeme’nin kararını eleştiren en üst düzey yetkili olmuştu.

Yüksek Mahkeme, yaşanan bu gelişmelerin ardından parlamentonun yetkilerini elinden alan kararı geri çekti.