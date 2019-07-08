Venezüela’da tarafların çözüm süreci için yeni adresi Barbados

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalif lider Juan Guaido arasındaki güç kavgası nedeniyle siyasi çekişme yaşanan Venezüela’da tarafların ‘çözüm arayışı’ için yeni adresi Karayiplerdeki ada ülkesi Barbados.

Fotoğraf: France 24

Mayıs ayında Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen görüşmelerden sonuç alınamayan taraflar bu kez Barbados’ta masaya oturacak.

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Muhalefetten yapılan açıklamada, Maduro yönetiminin temsilcileriyle Barbados’ta yine Norveç’in arabulucuğuyla görüşme yapılacağı belirtildi. Ancak tarih verilmedi. İktidar cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Maduro, Mayıs 2018’deki seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü. Meclis, Maduro’yu yasadışı ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti. Meclis Başkanı Juan Guaido, destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak’ta kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmişti.