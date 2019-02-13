Venezüela’da on binler ‘Maduro istifa’ diyerek sokaklara döküldü

İnsani yardımların ülkeye girişini engelleyen Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun görevi bırakmasını talep eden on binlerce insan başkent Caracas’ta tencere tava çalarak sokaklara döküldü.

Fotoğraflar: Reuters

ABD ve Avrupa Birliği seçilmiş başkan Maduro’nun meşruiyetini tanımayıp muhalefet lideri Juan Guaido’yu başkan olarak tanımıştı.

Reklam

Reuters’a konuşan bir gösterici şunları söyledi: “Biz buraya başkanımız Juan Guaido’yu desteklemeye geldik. Bunun birçok sebebi var. Öncelikle ailemin Venezüela’ya dönmesini istiyorum. Ayrıca yaşlılarımızın karnının doymasını ve normal bir hayat sürmesini istiyorum. Ama şu anda bu insanlar kaderine terk edilmiş halde. Acilen yardıma ihtiyacımız var.”

Guaido yardım için mühlet verdi

ABD ve Kolombiya’nın organize ettiği bir insani yardım konvoyu Venezüela sınırına gelmiş fakat Maduro’nun emriyle durdurulmuştu.

Reklam

Maduro ABD’nin sosyalist hükümeti devirmeye çalıştığını, yardım etmek istiyorsa konvoy göndermek yerine yaptırımları kaldırması gerektiğini savunuyor.

Gösteride konuşan yapan Guaido şunları söyledi: “Bedeli ne olursa olsun, Venezüela’ya yardım gelecek. Bedeli ne olursa olsun gaspçılar ülkeyi terk etmek zorunda. Ülkemiz bir despottan ilk kez kurtulmak zorunda kalmıyor. Bunu daha önce de gördük” dedi.

Muhalif lider, askerlere yardım konvoylarına geçiş izni verilmesini ’emrettiğini’, konvoylara ‘en geç 23 Şubat’ tarihinde izin verileceğini vaat etti.

Guaido, Washington, Brüksel ve Latin Amerika’nın neredeyse tüm ülkeleri tarafından meşru lider olarak görülse de henüz devlet kurumlarını kontrol edemiyor.