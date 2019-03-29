Venezüela’da muhalif lider Guaido’ya 15 yıl kamu görevi yasağı getirildi

Venezüela’da muhalif lider Juan Guaido’nun kamuda görev almasına 15 yıl süreyle yasak getirildi.
Guaido’ya yasada yer alan en uzun süreli kamudan men cezasını veren hükümet denetçisi Elvis Amoroso, ‘mali beyanlarındaki tutarsızlıkları ve yurt dışı ziyaretlerinin kaynağının belirsizliğini’ gerekçe gösterdi.
Amoroso’yu ülkenin denetçisi olarak kabul etmediğini belirten Guaido kararı tanımayacağını söyleyerek, “Ancak meşru meclis, bir genel denetçi atama yetkisine sahiptir” dedi.
Basında, hükümetin men kararının Guaido Ulusal Meclis’teki görev süresi dolduğunda yeniden seçilmek için adaylığını koyduğu zaman devreye gireceği iddia edildi.
Guaido, 23 Ocak’ta kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmiş, ABD dahil 50’den fazla ülke onu tanımıştı. Geçen hafta Guaido’nun evine baskın düzenlenen özel kalem müdürü Roberto Marrero, hükümet yetkililerine karşı ‘sabotaj hazırlığı yaptığı’ iddia edilerek gözaltına alınmıştı.