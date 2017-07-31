Venezuela’da ‘Kurucu Meclis’ seçimi de çare olmadı: Protestolarda 10 kişi hayatını kaybetti

Venezuela’da dün yapılan ‘Kurucu Meclis’e geçiş seçimlerine karşı yapılan protestolarda 10 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela’da sağ muhalefetin Devlet Başkanı Maduro’ya karşı düzenlediği protestolarda son dört ayda 120’nin üzerinde kişi yaşamını yitirdi.

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Muhalefet boykot etti.

Reuters’ın aktardığına göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dört aylık karışıklığın ardından huzur getireceği iddiasıyla muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis’ten ‘Kurucu Meclis’e geçiş seçimi düzenledi.

Muhalefetin boykot ettiği seçimlerde, yeni meclisteki 545 sandalyenin hepsini iktidardaki Sosyalist Parti kazandı.

Ulusal Seçim Konseyi adına açıklama yapan bir yetkili 8.1 milyon kişinin seçimde oy kullandığını belirtirken, muhalefet yalnızca 2.5 milyon kişinin sandığa gittiğini öne sürdü.

Maduro karşıtları, Devlet Başkanı’nın seçimi güç toplamak ve görevde kalmak için düzenlediğini savunurken, yabancı hükumetler de seçimi ‘demokrasiyi aşağılamak’ olarak tanımladı.

10 kişi hayatını kaybetti

Seçim günü yapılan protestolarda 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Otoriterliğe karşı hızlı önlemlerin alınacağını” belirtti.

Venezuela’nın en çok petrol ihraç ettiği ülke olan ABD eğer Venezuela’ya ambargo uygularsa ve yeni meclisin desteklediği finansal anlaşmaların meşruluğu yatırımcıların gözünde sorgulanırsa, bu ülkedeki ekonomik krizi daha da derinleştirebilir.

İktidar, yeni meclisin derhal çalışmaya başlayacağını açıklarken, muhalefet bugün için yeniden protesto çağrısı yaptı.