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Venezuela’da kriz derinleşiyor: Ev hapsindeki iki muhalefet lideri gözaltına alındı

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Siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşan Venezuela’da, ev hapsinde tutulan iki muhalefet lideri gözaltına alındı.

Venezuela’da sağ muhalefetin, otoriterlikle suçladığı Devlet Başkanı Maduro’ya karşı düzenlediği protestolarda son dört ayda 120’nin üzerinde kişi yaşamını yitirdi.

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2014 yılında Başkan Maduro’ya karşı düzenlenen sokak eylemlerine liderlik ettiği için ev hapsinde tutulan Leopoldo Lopez ve darbecilikle suçlandığı için yine ev hapsinde tutulan Antonio Ledezma, Maduro’nun gerçekleştirdiği ‘Kurucu Meclis’e geçiş seçimlerine karşı eylem çağrısı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Söz konusu eylemlerde 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin başkenti Caracas’ta belediye başkanlığı da yapmış olan her iki siyasetçi de, Maduro’ya karşı olan sert muhalefetleriyle tanınıyorlar.

Lopez’in eşi Lilian Tintori, eşinin gözaltına alınma anını “Geceyarısı 12.27: Diktatörlük Leopaldo’yu evimden kaçırırken” mesajıyla Twitter’dan paylaştı.

Ledezma’nın kızı Vanessa Ledezma da babasının gözaltına alındığı anları Twitter’dan paylaştı.

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