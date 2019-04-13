Venezüela’da karın doyurmanın yeni yolu takas: Süt karşılığında sardalya

Kendisini ocak ayında geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun güç kavgası yaşadığı Venezüela’da halk, takas yaparak geçimini sağlıyor.

Fotoğraf:BBC

Enflasyon, işsizlik ve güvenlik zaafının yaşandığı ülkede, para birimi Egemen Bolivar’ın devalüasyona uğraması nedeniyle nakit para bulamayan çok sayıda kişi, evlerinde ne varsa onu pazara götürüp ihtiyacı olan şeyi almaya çalışıyor.

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Sahil kenti Puerto la Cruz’da kurulan pazar, takas işleminin en yaygın olduğu yerlerden biri. Balıkçılar, tuttukları balığı parayla satamayınca un, yağ, süt, makarna, pirinç gibi gıda ürünleri karşılığında veriyor.

Sıkı pazarlık yapılan pazarda, balıkçı Beudis Martinez, 24 kilogram gelen iki kova sardalya balığı karşılığında bir paket süt aldığını belirtiyor. “Pazara takas için evde serinlemek için kullandığı pervanesini getiren bile var” diyen Martinez, doktorun yeğenine antibiyotik yazdığını, ilacı hiçbir yerde bulamayınca makarna ve unla takas ederek pazardan aldığını söylüyor.

Pazara alışverişe gelen Yomaira Herrera adlı kadın ise “Bazen pazarda aradığına ulaşmak saatler alıyor. Paramız o kadar değer kaybetti ki her gün ayrı bir yaşam mücadelesi veriyoruz” diyerek yakınıyor.

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