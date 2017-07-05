Venezuela’da hükümet yanlıları meclisi basıp, vekillere sopalarla saldırdı

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Bir süredir siyasi gerginliğin had safhaya ulaştığı Venezuela’da hükümet yanlısı gruplar parlamentoyu basarak milletvekillerini yaraladı.

Ülkenin bağımsızlık gününe ilişkin özel oturumun yapıldığı parlamntoyu tahta ve meta sopalarla basan gruplar, dört Venezuelalı milletvekilini yaraladı. Bir milletvekilinin kanlar içinde kaldığı görülürken, bina önünde de havai fişekler kullanıldı.

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Saldırı, hükümetin diktatörlik kurmaya çalıştığını savunan gruplarla güvenlik güçleri arasında üç aydır süren çatışmaların ardından gerçekleşti. Çatışmalarda şimdiye kadar 90 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırgan grup video ve fotoğraf çekmemelerini söylediği gazetecilerden binayı terk etmelerini söyledi.

Parlamentoda konuşma yapan devlet başkanı Nicolas Maduro, saldırıyı kınarken, olayla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi. Maduro, “Venezuela için barış istiyorum. Nereden gelirse gelsin, şiddeti kabul etmiyorum” diye konuştu.