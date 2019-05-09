Venezüela’da Guaido’nun yardımcısı aracıyla çekiciye yüklenip gözaltına alındı

Venezüela’da Ulusal Meclis’in başkan yardımcısı Edgar Zambrano istihbarat yetkilileri tarafından gözaltına alındı. ABD, Zambrano’nun derhal serbest bırakılmaması halinde bunun ‘sonuçlarının olacağı’ uyarısında bulundu.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü. Meclis de Maduro’yu yasadışı ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti. Meclis Başkanı Juan Guaido, destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak’ta kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmişti.
BBC Türkçe’nin haberine göre muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis’in ABD destekli başkanı Juan Guaido’nun yardımcısı Zambrano, Twitter üzerinden çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) mensuplarının, içinde bulunduğu aracı çekici kamyonla başkent Caracas’taki ana merkeze götürmeye çalıştığını duyurdu.
Partisi Demokratik Eylem’in (AD) Caracas’taki merkezinin yakınlarında istihbarat görevlileri tarafından durdurulduğunu kaydeden Zambrano, “Aracımızdan inmeyi reddedince, aracımız çekici kullanılarak zorla Helicoide’ye (SEBIN genel merkezi) götürüldü” dedi.
Juan Guiado da Twitter’dan “Rejim, devlet başkanı yardımcısını kaçırdı” diye yazdı.