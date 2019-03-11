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Yaramazlara biraz batar!

Venezüela’da elektrik kesintileri sonucu yağma başladı, 21 kişi öldü

Venezüela’da en az 80 saattir süren elektik kesintileri ile doğrudan alakalı olarak ölenlerin sayısı 21’i buldu.

Fotoğraf: Reuters

İHA’nın haberine göre, enerji eksikliği nedeniyle dolaylı yollardan ölenlerin sayısı ise 100’ü geçti.

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Ulusal Hastane Araştırması tarafından yapılan ankette raporun sadece 40 önemli tıp merkezine dayandığı, ülke genelinden net bilgiler alınamadığı için rakamın çok daha yüksek olabileceği bildirildi.

Sağlık bakanı: Amaç tedirgin etmek

Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ise bilgilerin önyargılı olduğunu ve nüfusu tedirgin etmek üzerine kurgulandığını açıkladı.

Bakan bütün kamu hastanelerini incelediklerini, santrallerin yüzde 90’ının ise iki gün boyunca faaliyette bulunduğunu söyledi.

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Bu açıklamaya rağmen cuma günü olduğu gibi, Nicolas Maduro hükümeti pazartesi günü ders yapılmayacağını ve elektrik olmadığı için bir günlük resmi tatil ilan edildiğini açıkladı.

Dükkanlar yağmalandı, 500’den fazla kişi tutuklandı

Elektrik kesintileri yüzünden Venezüela’da yağma girişimleri arttı.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre çoğu elektrik yetersizliği nedeniyle kapalı kalan süpermarketleri yağmalamaya çalışan yüzlerce kişi tutuklandı.

Ürünlerin pek çoğu elektrik kesintisi nedeniyle soğutma sistemleri çalışmadığı için bozulmak üzere. Savunma Bakanı General Vladimir Padrino da ordunun ‘aktif devriye‘ attığını duyurdu, 500’den fazla yağmacının tutuklandığını açıkladı.

6 tonluk tıbbi malzeme Kolombiya’da

ABD’nin Venezüela’ya gönderdiği 7’nci insani yardım uçağı Kolombiya’ya indi.

Hercules C-130 tipi kargo uçağının içinde özellikle, hastaneleri dezenfekte eden malzemeler, lateks eldivenler, cerrahi önlükler ve maskelerin olduğuna dikkat çekildi.

Daha önce Cucuta’da toplanan insanı yardımların ülkeye girmesini engelleyen Maduro hükümetinin 6 tonluk yeni tıbbi malzemeyi kabul etme olasılığının düşük olduğu bildirildi.

Şu anda Kolombiya sınırındaki Cucuta kentinde bulunan Las Tienditas toplama merkezindeki iki depoda 365 metrik ton bozulmayan gıda, ilaç, hijyenik malzeme ve diğer insani yardım ürünleri birikti.  

Venezüela krizi

Maduro 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü.

Meclis de Maduro’yu ‘yasadışı’ ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti.

Meclis Başkanı Juan Guaido, destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak’te kendisini ülkenin ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmişti.

Ülkede yoksulluk had safhada.

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