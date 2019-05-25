Venezüela’da cezaevinde çatışma: 29 mahkum hayatını kaybetti; 20 polis yaralandı

Güç mücadelesi ve ekonomik krize sahne olan Venezüela’daki bir cezaevinde çatışma çıktı. Acarigua kentindeki bir polis merkezi içinde bulunan cezaevinde çıkan çatışmada en az 29 mahkum hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

BBC’deki habere göre 250 kişi için tasarlanan ancak 540 mahkumun kaldığı cezaevindeki çatışmada 20 polis memuru da yaralandı. Polisin, mahkumların el bombası kullandığını açıkladığı çatışmanın neden çıktığı ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

Reklam

Cezaevlerinden sorumlu bakanlık ise geçen ay darbe girişimi yaşanan ülkedeki polis merkezleri içinde yer alan hapishanelerden kendilerinin sorumlu olmadığını duyurdu.

Venezüela’da son yıllarda cezaevlerinde yaşanan şiddet olaylarının sayısı arttı. Mart 2018’de yine polis merkezi içinde yer alan bir cezaevinde çıkan yangında 68 mahkum hayatını kaybetmişti. Ağustos 2017’de ise ülkenin güneyindeki bir cezaevinde çıkan isyan sonucunda 37 kişi ölmüştü.