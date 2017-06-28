Venezuela’da bakanlık binasına polis helikopteriyle saldırı: Hükümete göre ‘darbe planı’nın parçası 

Venezuela’nın başkenti Karakas’ta, yüksek mahkeme ve içişleri bakanlığı binalarına helikopterle saldırı düzenlendi.

DHA’dan Filiz Yavuz’un haberine göre saldırı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından ‘terör saldırısı’, hükümet tarafından da ‘ABD destekli sağ muhaliflerin darbe planının bir parçası’ olarak nitelendi.

Oscar Perez adlı özel eylemler tugayında görevli 15 yıllık bir polis, yerel saatle 18.00’de ele geçirdiği bir polis helikopteriyle başkentin üzerinde tur atmaya başladı. ‘350 Özgürlük’ yazılı bir pankart taşıyan helikopter yüksek mahkeme ve içişleri bakanlığı binalarını bombaladı.

Saldırıda ölen ya da yaralananlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı

‘Haydut hükümete’ karşı çıkma çağrısı

Saldırılarla ilgili eş zamanlı olarak paylaşılan bir videoda yüzleri silahlı ve maskeli kişilerin önünde Verezuela halkına hitaben konuşan Oscar Perez ‘haydut hükümete’ karşı çıkma çağrısında bulunuyor. Perez videoda kendilerinin polis, asker ve halktan oluşan bir koalisyon olduklarını öne sürüyor.

Saldırıların ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından şiddetli protesto eylemlerinin yaşandığı ve valinin sağ muhalefet liderlerinden olduğu Miranda eyaletindeki emniyet teşkilatına el kondu.

Sağ muhalefet geçen hafta askerlere isyan çağrısı yapmıştı.

Ülkede nisan ayında başlayan sağ muhalefetin şiddet gösterilerinde 76 kişi ölmüş, yaklaşık bin kişi yaralanmıştı.