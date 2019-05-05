Venezüela’da askeri helikopter düştü: Yedi ölü

Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yla muhalif lider Juan Guaido arasındaki güç kavgasının başarısız bir darbe girişimiyle sonuçlandığı Venezüela’da askeri helikopter düştü.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Savunma bakanlığı, başkent Caracas’tan Cojedes’e eyaletine doğru yol alan helikopterdeki yedi kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kalkıştan kısa süre sonra, Caracas yakınlarında düşen helikopterin neden düştüğüne ilişkin açıklama yapılmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Askeri tatbikatlara katılmak için helikopterdeki askerlerin gittiği Cojedes’te olan Maduro, dün, kendisini devirmek isteyen ABD’nin darbe girişiminin arkasında olduğunu bir kez daha ima ederek, “Bizim ordumuz bu tehditlere karşı koyabilecek güçte” demişti.

Maduro, helikopter kazasıyla ilgili ise Twitter’da paylaşımda bulunarak, “Kaza nedeniyle derin üzüntü içindeyim. Ölenlerin aile ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum” yazdı.