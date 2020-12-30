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Yaramazlara biraz batar!

Venezüela, Rusya’nın ‘corona’ aşısından 10 milyon doz aldı

Venezüela, Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V isimli Covid-19 aşısından 10 milyon doz aşı alımı için anlaşma imzalandığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, düzenlediği basın toplantısında, aşının ilk sevkiyatının 2021’in başında ülkeye ulaşacağını belirterek, “Venezuela’da ikamet eden herkes milliyeti ne olursa olsun istisnasız aşılanacak. Moskova ile daha fazla tıbbi malzemelere erişim için bir anlaşma daha imzaladık. Teşekkürler Başkan Putin” ifadesini kullandı.

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Sağlık durumu hassas olanlara aşıda öncelik verileceğini vurgulayan Maduro, “Ülkede 90 gün içinde 10 milyon Venezuelalının ücretsiz olarak aşılanmasını amaçlıyoruz” dedi.

Aşı anlaşması Venezüela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ve Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile Rusya’nın Venezüela Büyükelçisi Sergey Melik-Bağdararov arasında imzalandı.

Ülkede 112 bin 636 kişi virüse yakalanırken 1018 kişi yaşamını yitirdi.

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