Venezuela lideri Maduro’ya canlı yayında ‘drone’ ile suikast girişimi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya başkent Caracas’taki askeri geçit töreninde bomba yüklü insansız hava aracı (drone) ile suikast girişiminde bulunuldu.

Saldırı sırasında Madouro konuşma yapıyordu ve televizyon canlı yayınında insansız hava aracının sesi ve panik anları kameralara yansıdı. Bombalı drone, protokolün bulunduğu platform yerine geçit töreninde saf düzende bekleyen askerlerin üzerinde patlayınca Maduro yara almadan kurtuldu. Saldırıda ölen olmazken yedi asker yaralandı.

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Saldırı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında toplanan delillerin, saldırının ‘aşırı sağcı’lar tarafından yapıldığını gösterdiğini belirten Maduro, şüphelilerin Bogota (Kolombiya’nın başkenti) ve Miami (Maduro muhaliflerinin üstlendiği ABD kenti) ile bağlantılı olduğunu söyledi.

“Canıma kasteden saldırının sorumlularından bazıları yakalandı” diyen Maduro, daha fazla detay vermedi.

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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Diosdado Cabello da Twitter paylaşımında, olayı ‘terör saldırısı’ olarak nitelendirerek, “Seçimleri kazanamayan sağcılar, toplu alanlarda şiddeti sürdürmede ısrarcı” değerlendirmesinde bulundu.

Kendilerine ‘T-shirt Giyen Askerler’ (Movimiento Nacional Soldados de Franela) adını veren grup, Twitter’da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlendi. Daha önce adı duyulmayan grup hakkında detaylı bilgi bulunmuyor.

Venezuela’da geçen yıl eski polis memuru Oscar Perez, kaçırdığı polis helikopteriyle Yüksek Mahkeme ve İçişleri Bakanlığı binalarına el bombalarıyla saldırı düzenlemişti.