Venezüela krizi: Maduro sınırları insani yardıma kapattı

Venezuela yönetimi, Kolombiya ile arasındaki insani yardım malzemelerinin geçişi için planlanan sınır köprülerinden birini tankerlerle kapattı.

Fotoğraf: Twitter

Geçtiğimiz günlerde Venezüela’da muhalefet, halkın sıkıntılarını dindirmek amacıyla komşu ülkelere ve ABD’ye insani yardım çağrısı yapmıştı.

Reklam

LA Times’ın haberine göre Kolombiya ile Venezuela arasındaki sınır geçiş noktalarından birisi olan Las Tienditas köprüsü, insani yardımların geçmesi için planlanan noktalardan biri. Ancak Venezüela ordusu, köprüyü konteynerler ve tankerlerle trafiğe kapattı.

Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yaptığı açıklamada, “Biz dilenci değiliz” diyerek uluslararası yardımı reddettiği belirtildi.

Reklam

Kolombiya Göçmenlik Bakanlığı sözcüsü olan Juan Caicedo ise ‘ordunun ablukaya salı günü öğleden sonra başladığını ve köprüde kameralarla izleme faaliyetleri yürüttüğünü’ söyledi.

Maduro, ABD’nin insani yardım adı altında Venezüela’da rejim değişikliği yapmaya çalıştığını savunuyor.

Maduro 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü. Meclis de Maduro’yu ‘yasadışı’ ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti.

Meclis Başkanı Juan Guaido ise destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak 2019’da kendisini ülkenin ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmişti.