Venezüela krizi: Japonya da Guaido’ya destek açıkladı

ABD ve bazı Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinden sonra Japonya da Venezüela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido’yu desteklediğini açıkladı.

Maduro ve Guaido…

AA’nın aktardığı habere göre, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, “Geçici devlet başkanı Guaido’ya açık desteğimizi ifade ediyoruz. Japonya olarak ülkede özgür ve adil bir seçimin en kısa sürede yapılmasını umuyoruz” dedi.

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Kono, Japonya’nın Venezuela halkına ve mevcut krizden etkilenen bölge ülkelerine desteğini sürdüreceğini belirtti.

Japonya bugüne kadar Venezüela’daki krizde tarafsız kalmıştı.

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ABD ve bazı Güney Amerika ve Avrupa ülkelerinin Guaido’yu tanımasına karşılık, aralarında Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Çin, Küba ve Bolivya’nın bulunduğu ülkeler Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek açıklamıştı.

Venezüela krizi

Maduro 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü. Meclis de Maduro’yu ‘yasadışı’ ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti.

Guaido ise destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak 2019’da kendisini ülkenin ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmişti.