Venezüela iktidar ve muhalefet temsilcileri, ‘Oslo görüşmeleri’nde

Norveç Dışişleri Bakanlığı, Venezüela’da uzun süredir devam eden iktidar ile muhalefet temsilcileri arasında iç çatışmalara varan siyasi gerginliğin ‘çözüm’ü için iki tarafın temsilcilerinin, başkent Oslo’da bir araya gelerek çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Fotoğraf: news.cgtn.com

Reuters’in haberine göre, Norveç Dışişleri Bakanlığı, iki taraf temsilcilerinin bu hafta Oslo’ya vardıklarını ve sınırlı bir gündemle bir araya geldiklerini belirterek, ‘görüşmelerin henüz keşif aşamasında (istikşafi aşama) olduğunu’ açıkladı.

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Venezüela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Başkan Nicolas Maduro ve Bolivarcı Devrim, Norveç’e, şükranlarını sunar ve barış ve egemenlik arayışı için diyaloğu desteklediğini bildirir” ifadelerini kullandı.

Venezüela muhalefetinin lideri Juan Guaido’nun ise Norveç’teki görüşmelere şimdilik kayıtsız kaldığı gözleniyor. Guaido, attığı tweet’lerde Maduro’nun istifa etmesine atıfta bulunarak, ‘arabuluculuk inisiyatifinin başlaması gerektiğini’ açıklamakla yetindi.

Muhalefet, barış görüşmelerine şüpheyle yaklaşıyordu

Venezüela’da muhalefetin istifasını istediği ve sokak gösterileriyle protesto edilen Başkan Nicolas Maduro’nun lideri olduğu iktidardaki Sosyalist Parti temsilcileri, uzun süredir diyaloğa açık olduklarını ve görüşmelere başlanması gerektiğini ifade ediyorlardı. Muhalefet temsilcileri ise bunun Maduro’nun iktidarını uzatmak için başvurduğu bir ‘taktik’ olduğunu öne sürerek diyalog çağrılarına şüpheyle yaklaşıyordu.

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Yaşam standardının hızla düştüğü Venezüela’da muhalefetin sokak gösterileriyle protesto ettiği Maduro’nun yeniden seçildiği 2018 seçimlerini ‘yasadışı’ ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, ocak ayında kendisini ‘devlet başkanı’ ilan etmişti. Ardından halkı ayaklanmaya çağıran Guaido, orduya da ‘Maduro’yu devirme’ çağrısı yapmıştı. Ancak Guaido’nun çağrı yapığı ayaklanma, başarısız olmuştu.

FARC anlaşması da Norveç arabuluculuğunda yapılmıştı

Norveç, iç çatışma yaşanan ülkelerde ‘arabuluculuk rolü’ üstlenmeyi gelenek haline getirmiş durumda. Son olarak Kolombiya’da FARC gerillaları ile hükümet arasındaki barış görüşmelerinde üstlendiği arabuluculuk girişimleri başarılı olmuş ve 2016’da iki taraf, barış anlaşması imzalamıştı.