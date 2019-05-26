Venezüela için Oslo barış süreci başlıyor: Taraflar Norveç’te masaya oturacak

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve kendisini ocak ayında geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido’nun güç kavgası nedeniyle siyasi kriz yaşayan Venezüela’da taraflar, Norveç’in başkenti Oslo’da çözüm arayacak.

Fotoğraf: ww.urdupoint.com

BBC’deki habere göre çözüm bulmak için desteğe hazır olduğunu açıklayan Norveç yönetimi, Venezüela hükümeti ve muhalefetinin delegasyonlarının önümüzdeki hafta Oslo’da buluşarak krizi masaya yatıracağını duyurdu.

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Norveç Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki tarafın da görüşmelerde yer alacağı belirtilerek 30 Nisan’da darbe girişimi olan ülkedeki tüm siyasi aktörlerin onaylayacağı bir çözüm yolunun aranacağı vurgulandı.

Görüşmelerde muhalefeti meclis başkan yardımcısı Stalin Gonzalez’in hükümeti ise iletişim bakanı Jorge Rodriguez ve Miranda bölgesinin valisi Hector Rodriguez’in temsil edeceği açıklandı.

Darbe girişiminden Guaido’yu destekleyen ABD’yi sorumlu tutan Maduro, Twitter üzerinden Norveç’e teşekkür ederek, “Delegasyonum anlaşma imzalanmasına yönelik takvime katkı sunmaya, bu yönde çalışmaya hazır” yazdı.

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Muhalefet cephesi ise görüşmelere ihtiyatlı yaklaşıyor; hatta “Katılmayalım” diyenler bile var. Guaido, bu nedenle dün yaptığı bir konuşmada Norveç görüşmelerine atıfta bulunmasa da geçmişte düştükleri hatalara düşmeyeceklerinin sözünü vererek, “Bizi 2017’de olduğu gibi yalandan diyalog gösterileriyle kandıramazlar. Bu nedenle bugün sokaktayız” diye seslendi.

Ay başında taraflar ayrı ayrı Norveçli yetkililerle görüşmüştü. Geçmişte, Venezüela krizini çözme girişimleri başarısız oldu. Norveç, Kolombiya’daki silahlı çatışmalara son verilmesinde aracı olarak başarılı oldu.

Maduro, Mayıs 2018’deki seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü. Meclis Maduro’yu yasadışı ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti. Meclis Başkanı Juan Guaido, destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak’ta kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmişti.