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Yaramazlara biraz batar!

Venezüela hükümeti: Bir grup asker darbe girişimi başlattı

Venezüela’nın muhalefet lideri Juan Guaido, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’yu iktidardan devirme planının ‘son aşama’sını başlattığını söyledi. Guaido Venezüelalılar ve orduyu Maduro’nun ‘gasp’ını sona erdirmeye çağırdı.

Fotoğraflar: Reuters

Venezüela hükümeti ise darbe girişimde bulunan küçük bir ‘hain asker’ grubuna karşı koyduğunu açıkladı.

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Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halkı, Maduro’yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı.

Reuters muhabiri, Guaido’nun Caracas’taki hava kuvvetleri üssünün yakınında üniformalı bir grup kişiyle birlikte olduğunu gördüğünü aktardı.

Başkent Caracas’ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtildi.

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Guaido, Twitter hesabında yayınladığı bir videoda, “Ulusal silahlı kuvvetler doğru kararı verdi ve Venezuela halkının desteğine güveniyorlar” dedi.

Maduro 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü. Meclis de Maduro’yu yasadışı ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti. Meclis Başkanı Juan Guaido, destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak’ta kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmişti.

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