Diken

Yaramazlara biraz batar!

Venedik’te ‘hesap’ başkadır: Turistler dört biftek, bir balık ve su için 1100 avro ödedi

Share31
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 31

İtalya’nın en turistik kentlerinden Venedik’te bir restoran, dört biftek, bir karışık balık kızartması ve su için dört Japon turiste 1100 avro hesap çıkarttı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, ‘utanç verici olayın doğrulanması halinde sorumluların cezalandırılacağına’ dair söz verdi.

Reklam

İtalyan basınındaki haberlere göre dört Japon öğrenci, Venedik’in ana meydanı San Marco yakınlarındaki bir restoranda öğle yemeği yedi.

Dört biftek, bir karışık balık kızartması yiyen ve sadece su içen turistler gelen hesabı gördüklerinde şaşkına döndü.

Bu dört kişi ile birlikte Venedik’i ziyaret eden ancak başka bir restoranda yemek yiyen üç arkadaşlarına da üç tabak deniz ürünlü makarna için 350 euro hesap çıkarıldı.

Japon turistlerin polise şikayette bulunduğu belirtildi.

İsmi açıklanmayan restoranın bir Çinliye ait olduğu ve Mısırlı biri tarafından işletildiğini kaydedildi.

Venedik’te daha önce de benzer vakalar yaşanmış ancak gelen tepkiler bu seferki kadar üst düzey olmamıştı.

Geçen kasım ayında üç kişilik bir İngiliz aile 526.5 avroluk hesaba itiraz edince Belediye Başkanı Brugnaro’nun tepkisini çekmişti.

Brugnaro bu vakada kendisine mektup yazan aileyi ‘dilenciler’ diye tanımlayarak “Bir bahşiş bile bırakmamışlar. Venedik’e geliyorsanız Venedik’te olduğunuzu bilmelisiniz, birazcık para harcamalısınız” demişti.


Share31
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 31

SON HABERLER

Akşam Postası / 24 Ocak 2018

1- Zeytin Dalı Harekatı | Kilis’e atılan roket camiye isabet etti: 13 yaralı
TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ beşinci gününde.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...