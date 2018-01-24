Venedik’te ‘hesap’ başkadır: Turistler dört biftek, bir balık ve su için 1100 avro ödedi

İtalya’nın en turistik kentlerinden Venedik’te bir restoran, dört biftek, bir karışık balık kızartması ve su için dört Japon turiste 1100 avro hesap çıkarttı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, ‘utanç verici olayın doğrulanması halinde sorumluların cezalandırılacağına’ dair söz verdi.

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İtalyan basınındaki haberlere göre dört Japon öğrenci, Venedik’in ana meydanı San Marco yakınlarındaki bir restoranda öğle yemeği yedi.

Dört biftek, bir karışık balık kızartması yiyen ve sadece su içen turistler gelen hesabı gördüklerinde şaşkına döndü.

Bu dört kişi ile birlikte Venedik’i ziyaret eden ancak başka bir restoranda yemek yiyen üç arkadaşlarına da üç tabak deniz ürünlü makarna için 350 euro hesap çıkarıldı.

Japon turistlerin polise şikayette bulunduğu belirtildi.

İsmi açıklanmayan restoranın bir Çinliye ait olduğu ve Mısırlı biri tarafından işletildiğini kaydedildi.

Venedik’te daha önce de benzer vakalar yaşanmış ancak gelen tepkiler bu seferki kadar üst düzey olmamıştı.

Geçen kasım ayında üç kişilik bir İngiliz aile 526.5 avroluk hesaba itiraz edince Belediye Başkanı Brugnaro’nun tepkisini çekmişti.

Brugnaro bu vakada kendisine mektup yazan aileyi ‘dilenciler’ diye tanımlayarak “Bir bahşiş bile bırakmamışlar. Venedik’e geliyorsanız Venedik’te olduğunuzu bilmelisiniz, birazcık para harcamalısınız” demişti.