Venedik’te cruise gemisi limana ve turist teknesine çarptı: Beş yaralı

İtalya’nın en gözde turistik kentlerinden Venedik’te, bir cruise gemisi limana ve bir turist teknesine çarptı; beş kişi yaralandı.

Fotoğraf: Twitter

Trafiğin yoğun olduğu bir kanalda meydana gelen kazanın ‘The Opera’ adlı 2 bin 500 yolcu kapasiteli geminin ‘duramaması’ nedeniyle meydana geldiği açıklandı. Görgü şahitleri, bu sabah yerel saatle 08.30’da Giudecca Kanalı’nda meydana gelen çarpışma sırasında yolcuların panik içinde koşuşturduğunu, büyük panik yaşandığını anlattı.

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2011’de Baltık Denizi’ndeki bir tur sırasında mekanik arıza yaşayan gemiye kılavuzluk yapan tekneleri işleten şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gemide bir motor arızası meydana gelmiş. Kaptan hemen fark etti ve bize bildirdi. Gemi hızlanıyordu ama kaptan yavaşlatamıyordu. Biz yavaşlatmak için elimizden geleni yaptık. Kılavuzluk eden iki teknemizin gemiye bağlı olduğu zincirlerden biri baskı nedeniyle koptu ve çarpışma oldu.”

Fotoğraf: Reuters

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve kısa süre içinde kanalın yeniden trafiğe açılacağını, ayrıca, kanallardaki ‘trafik yoğunluğunun’ azaltılması için de girişimde bulunacaklarını açıkladı.

Bu kaza nedeniyle kentteki kanallarda yolcu gemilerinin seyretmesine izin verilip verilmemesine ilişkin tartışma yeniden alevlendi. Gemilerle ilgili dile getirilen bir şikayet de kanallarda dalgalanmaya neden olup San Marco Meydanı’nı sürekli sular altında bırakıyor olmaları.