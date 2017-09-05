Venedik’te bir İzmir hikayesi: ‘Körfez’ dünya prömiyerini yaptı

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Yönetmen Emre Yeksan’ın ilk uzun metrajlı filmi ‘Körfez’ dünya prömiyerini 32’inci Venedik Uluslararası Eleştirmenler Haftası (Venice International Film Critics’ Week) kapsamında gerçekleştirdi.

9 Eylül’e kadar devam edecek festivalde ‘Körfez’ aynı zamanda Geleceğin Aslanı Ödülü adayları arasında yer alıyor.

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Gösterime yönetmen Emre Yeksan, yapımcı Anna Maria Aslanoğlu, oyuncular Ulaş Tuna Astepe, Ahmet Melih Yılmaz ve film ekibinden Jakup Giza (görüntü yönetmeni), Selda Taşkın (kurgu), Serdar Yılmaz (sanat yönetmeni), Kutay Sandıkçı (cast direktörü) ile ortak yapımcılar C. Aslı Filiz (BirFilm) ve Dirk Engelhardt (Kundschafter Films) katıldı.

Sala Perla’da gerçekleşen gösterimin ardından yönetmen Yeksan, filmin oyuncuları Ulaş Tuna Astepe ve Ahmet Melih Yılmaz seyircilerden gelen soruları yanıtladı.

İzmir’e dönüşün tuhaf bir hikayesi

‘Körfez’ şehri yaşanamaz hale getiren bir çevre felaketi üzerinden güncel politikalara ve sınıflar arası çatışmalara incelikli ve mizahi bir tarzla bakıyor.

30’lu yaşlarında, yeni boşanmış Selim, ailesinin yanına İzmir’e döner. Selim, eski hayatının izleriyle karşılaşırken, körfezde gerçekleşen bir kaza şehirdeki hayatı derinden sarsar. Selim, yıllar sonra geri döndüğü İzmir’de yeni bir dünyayı keşfe dalar.

Yakında Başka Sinema dağıtımıyla vizyona girecek filmin Venedik’teki gösteriminin ardından festival gösterimleri devam edecek.

Filmin yönetmeni Emre Yeksan, Mimar Sinan ve Sorbonne üniversitelerinde sinema eğitiminin ardından adını Unutma Beni İstanbul ve Sesime Gel gibi filmlerindeki yapımcılığıyla duyurdu. ‘Körfez’ ise Yeksan’ın yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı film.

Filmin senaryosunda yönetmen Yeksan’la birlikte, kendi kuşağının en önemli yazarlarından Ahmet Büke’nin de imzası var.

‘Körfez’in yapımcısı Anna Maria Aslanoğlu’nun önceki projesi Ziya Demirel’in kısa filmi Salı (2015), Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışmıştı.

EAVE 2016 yapımcılarından Aslanoğlu, ‘istos film’ bünyesinde ‘Körfez’le birlikte üç uzun metraj filmin daha yapımcılığını yürütüyor.