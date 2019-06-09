Venedikliler cruise gemilerine karşı ayaklandı

Geçen pazar günü, bir cruise gemisinin limana ve bir turist teknesine çarptığı, İtalya’nın en gözde turistik kentlerinden Venedik’te halk “Büyük gemi istemiyoruz” diye haykırarak sokağa döküldü.

Fotoğraf: Reuters

Bu kaza nedeniyle kentteki kanallarda yolcu gemilerinin seyretmesine izin verilip verilmemesine ilişkin tartışma yeniden alevlendi. Binlerce kişi, geçen kaptanın kontrolü kaybetmesi üzerine hafta beş kişinin yaralandığı kazanın meydana geldiği Giudecca Kanalı’nda cruise gemilerinin yasaklanmasını istedi.

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Yasak çağrısı isteyenlerin gerekçesi sadece kentin ünlü meydanı San Marco’ya açılan kanalda seyreden büyük gemilerin kaza riski oluşturması değil dev dalgalara neden olup meydanı sular altında bırakıyor, estetiği bozuyor ve ‘küçük kente bir anda çok sayıda turist getiriyor’ olması.

3 bine yakın kişi yerel yönetime ve merkezi yönetime acilen önlem almaları konusunda çağrı yaptı. Ellerinde, ‘Büyük gemi istemiyoruz’, ‘Büyük gemileri lagünden uzak tutun’ yazılı dövizlerle mesaj gönderen göstericilerin katıldığı eylem ‘Büyük Gemi’ye Hayır Hareketi’ tarafından düzenlendi.

Gösteriyi düzenleyenler arasındaki Tommaso Cacciari, “Geçen hafta yaşanan kazanın bir daha tekrarlanmasını, bu cruise gemisi şirketlerini zengin etmek için kentimizde, hayatımızla Rus ruleti oynanmasını istemiyoruz” dedi.

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İtalya Altyapı Bakanı Danilo Toninelli geçen haftaki kaza sonrasında “Bu son olay cruise gemilerinin Giudecca’dan geçmemesi gerektiğinin kanıtıdır” demişti.

İtalya hükümeti, 96 bin ton üzerinde ağırlığı olan gemilerin kanaldan geçmesini 2013’te yasaklamış ancak yasak daha sonra kaldırılmıştı.