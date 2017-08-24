Venedik valisinin ‘terör önlemi’: ‘Allahu Ekber’ diye bağırarak koşan olursa indireceğiz

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İspanya’nın Barselona kentindeki IŞİD saldırısıyla Avrupa bir kez daha sarsılırken, İtalya’nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinin valisi Luigi Brugnaro, kentte ‘Allahu Ekber’ diyerek koşan herkesin vurulacağını söyledi.

Sağcı vali Rimini’de verdiği bir konferansta, Venedik’in Barselona’dan daha güvenli olduğunu, çünkü bir terör saldırısını engellemek için polise ‘Allahu Ekber’ diye bağıran herkesi vurma talimatı verdiğini söyledi.

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Times’ın aktardığı haberde Brugnaro’nun “Eğer birisi San Marco Meydanı’nda Allahu Ekber diye bağırarak koşarsa, onu indireceğiz. Bir yıl önce dört adımda dedim, şimdi üç adım içinde. Bunu bir de Venedikli olarak söyleyeyim: Ghe Sparemo” dediğini aktardı.

Brugnaro sözlerine, “Onlar Allah’a gitmek istiyorlar. Biz onları, hiçbir hasar vermeden, doğrudan Allah’a yollayacağız” diye devam etti.

Tatsız şaka özür diletti

Toplantının ardından Floransa Valisi Dario Nardella da meslektaşına ‘Allahu Ekber‘ diye bağırarak şakalaştı. Ancak Barselona saldırısının üstünden çok geçmeden yapılan bu şaka tepkiyle karşılaşınca Nardella özür dilemek zorunda kaldı.