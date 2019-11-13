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Yaramazlara biraz batar!

Venedik sular altında: İki kişi hayatını kaybetti

İtalya’nın en çok turist çeken kentlerinden Venedik aşırı yağış ve selin etkisiyle üzerine kurulu olduğu kanallardaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı. Kentin belirli bölgelerinde su seviyesinin 1.87 metreye ulaştığı, bunun 1966’da ölçülen 1.94 metreden sonraki en yüksek su seviyesi olduğu açıklandı.

Yetkililer, 1923’ten beri tutulan ‘suların yükselme seviyesi‘nin kayıtlarına bakıldığında 53 yılın en yüksek seviyesi olduğuna vurgu yaptı.

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Fotoğraflar: Reuters

Ada ve kanallar üzerine kurulu kentin Pellestrina Adası’nda iki kişi hayatını kaybetti. Alçak bölgelerden biri olan San Marco Meydanı en olumsuz etkilenen yerlerden oldu. San Marco Bazilikası’nı 1200 yılda altıncı kez su bastı.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, durumun çok vahim olduğunu, su baskınlarının tarihi kentte kalıcı hasar bırakabileceğini ve acil durum ilan edeceğini söyledi.

Çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Venedikliler ve turistler sular içinde veya oluşturulan geçici köprülerin üzerinde yürüyerek kentin bir noktasından diğerine ulaştı.

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2003 yılından beri her yıl belirli ölçüde çöken kenti suların altında kalmaktan kurtarmayı amaçlayan bir proje üzerinde çalışılıyor. Tamamlanması geciken proje kapsamında sular yükseldiğinde kente girmesini engelleyecek mekanizmalar oluşturulacak.

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