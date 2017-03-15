Venedik Komisyonu’ndan çağrı: Basına yönelik KHK’lar feshedilmeli

Avrupa Konseyi’nin anayasa reformlarını incelemekle görevli kurumu Venedik Komisyonu, Türkiye’de basına yönelik kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) feshedilmesini talep etti.

Cumhuriyet’ten Duygu Güvenç’in haberine göre KHK’larla bir bireysel karar ve zamanında yargı denetimi olmaksızın, çok sayıda medya organının tasfiye edildiğini kaydeden komisyon, bunun insan hakları hukukukun gereklerine göre kabul edilemez ve son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

Gazetecilere ‘terör örgütü’ üyesi olduğu iddiasıyla soruşturma açılması ve gazetecilerin yetersiz sebep olmadan tutuklanmasının endişe kaynağı olduğunu ifade eden komisyon, “Venedik Komisyonu, var olan durumda, Türk medyasının kamunun bekçi köpekliği görevini etkin şekilde yapamamasından, olağanüstü halin uzatılmasına ve anayasa değişikliğine dair değişiklikleri kontrol edememesini esefle karşılar” ifadelerini kullandı.

‘İnceleme komisyonuna ek yapılmalı’

Yaptığı tespitlerin yanında öneriler de getiren Venedik Komisyonu, OHAL İnceleme Komisyonu’nun kapsamına kapatılan medya kuruluşlarının da alınmasını, kapatılma gerekçelerinin ‘bireysel, akla uygun ve kanıtlanabilir kanıtlara’ dayandırılmasını istedi.

‘Gazetecilerden terörden yargılanmayacağı garanti edilmeli’

Gazetecilerin ‘terör örgütü’ üyeliğinden yargılanmayacağının garanti edilmesi konusunda hükümete çağrı yapan komisyon şöyle dedi: “Söz konusu komisyon, kişilerle ilgili önceki durumuna dönmeyi sağlayacak yetkilere sahip olmalı. Komisyonun medya kurumlarını da kapsayacak şekilde acil başvurular için öncelik tanıma gücü olduğu garanti edilmeli; özellikle yazdıklarıyla itham edilenler için gazetecilerin terör örgütü üyeliğinden yargılanmayacağı garanti edilmeli.”

‘Gazetecilere peşin tutukluluk uygulanmamalı’

OHAL için gerekli olmayan ve KHK’larla alınan tüm önlemlerin feshedilmesini talep eden komisyon, gazetecilerin tutukluluklarıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı: “Suçlamaların ağır olması ve yazdıklarının içeriğinden dolayı gazetecilere peşin tutukluluk (cezaya dönüşen tutukluluk) uygulanmamalı; yetkililer gazetecilerin tutukluluğu konusunda, AİHM içtihatları doğrultusunda ‘konuyla ilgili ve yeterli’ sebepler sunmalı ve bu tutuklamalar istisna olmalı.”