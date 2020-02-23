Venedik Karnavalı ‘corona’ nedeniyle iptal edildi

İran’da ‘corona’ virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığından dolayı ölümler artarken, Güney Kore’de de en yüksek alarm seviyesine geçildi. İtalya’da salgın nedeniyle Venedik Karnavalı iptal edildi.

Fotoğraf: Reuters

İtalya’da ülkenin endüstri bölgeleri olan Lombardiya ve Veneto’da 89 yeni ‘corona’ virüsü vakası tespit edilirken, şu ana kadar iki kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam 100 vakanın olduğu bildirildi.

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İtalyan yetkililer bu bölgede yaşayan halka evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. Okulların tatil edildiği ve spor karşılaşmalarının iptal edildiği bildirilirken, ülkenin gayrisafi üretimin yüzde 30’unu karşılayan Lombardiya ve Veneto bölgelerinde şirketler çalışanlarından evde kalmalarını istemeye başladı.

Veneto Valisi Luca Zaia, Venedik’te bu akşamdan itibaren karnaval için organize edilen etkinliklere son verileceğini açıkladı. On binlerce turisti şehre çeken Venedik Karnavalı’nın salı gününe kadar sürmesi planlanıyordu.