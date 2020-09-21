Velinin özel okuldan ücret iadesi talebi kabul edildi: 7 bin 579 lira geri ödenecek

Kayseri’de, geçen dönemki eğitim-öğretim yılında salgın nedeniyle yüz yüze eğitim göremeyen çocuğu için özel okula para yatıran Hamza Y., 9 bin lirasının iadesi için İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu.

Heyet, velinin talebini kısmen kabul ederek, okula gidilmeyen süreye karşılık gelen 7 bin 579 lira 20 kuruşun tüketiciye iadesine karar verdi.

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Fotoğraf: AA (temsili)

Çocuğunun okul ücretini peşin ödeyen Hamza Y., 15 Mart’tan sonraki günler için ödediği ücretin iade edilmesini istedi. Özel okul ise uzaktan eğitim yapıldığı gerekçesiyle ücreti iade etmedi. Hamza Y., 9 Eylül’de İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu.

Hamza Y. başvurusunda şu ifadelere yer verdi: “15 Mart 2020 tarihinden sonraki günlerde okulların tatil edilmesinden dolayı okul ücretinin tarafıma iade edilmesini istiyorum.”

Okul yönetimi ise savunmasında, harcama yapılmayan yemek, doğalgaz, elektrik ve su gibi giderlerin gelecek yıl kayıt ücretinden mahsup edileceğini ifade ederek, şikayetin reddini talep etti.

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Veli talebini kısmen kabul eden Hakem Heyeti gerekçeli kararında şu ifadelere yer verdi:

“Şikayet kanunlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre dosya incelenmiştir. Dosyanın incelenme neticesinde tüketici ile şikayet edilen özel okul arasında kanunlarda belirtilen bir tip sözleşme bulunmamaktadır. Asgari şartları bulunduran şikayet konusu sözleşmede, tüketicinin belirli miktar ödemeyi yapacağı, şikayet edilen özel eğitim kurumunun ise usulüne uygun eğitim yerinde (okulda) tüketicinin belirttiği öğrenciye (yüz yüze) eğitim vereceği ifade edilmiştir. Sözleşme içerisinde, doğa olayları, salgın hastalık, ‘mücbir sebep’ gibi ifa imkansızlığı durumunda tarafların yükümlülükleri konusunda bir madde bulunmamaktadır. Bu nedenle genel hükümler çerçevesinde bir karar verilmesi gerekmektedir.”

‘Üç ay geri alınabilir’

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de şunları söyledi: “Şu an eğitimde bir yasaklama yok. Yüz yüze eğitimden farklı olan uzaktan eğitim dönemine başvuruldu. Fakat burada şöyle bir durum var; bizim okula çocuğumuzu kaydederken yapmış olduğumuz sözleşme yüz yüze eğitimle ilgili. Sözleşmenin içerisinde uzaktan eğitim maddesi yok. Olağanüstü durum varsa da yok. Dolayısıyla yüz yüze eğitim verilmediği için geçen sezon itibarıyla tüketiciler bu üç aylık bedeli geri alabilirler. Çünkü, yüz yüze eğitimle uzaktan eğitim arasında kıyaslanmayacak kadar fark var. Devletin yasakladığı dönem olduğu için yazılı bildirime de gerek yoktu. Fakat ücreti talep etmek anlamında yazılı bildirim yapmak gerekir.”