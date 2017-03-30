Velilerin iddiası: Okul müdürü ‘Siz kaç paralık insanlarsınız’ diye bağırdı

RIFAT DOĞAN

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İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Büyük Halkalı İlkokulu müdürü ve müdür yardımcısının veli toplantısını bastığı, beş aylık hamile kadının üzerine yürüyen müdürün velilere küfürler yağdırdığı, “Siz kaç paralık insanlarsınız” diye hakaret ettiği öne sürüldü.

Geçen hafta cuma günü okulda boş dersine veli toplantısı koyan Tufan Öztürk, müdürden gerekli izinleri aldı. Veliler toplantı için sınıfa toplandı.

İddiaya göre müdür yardımcısı Ö.T. sınıf kapısına gelip Öztürk’ü çağırarak “Benden habersiz veli toplantısı yapamazsın” dedi. Öztürk ise gerekli izinleri müdürden aldığını belirterek toplantısına geri döndü.

Görgü tanığı velilerin Diken’e anlattığına göre sonrasında şunlar yaşandı:

Taptık gittikten kısa bir süre sonra müdür N.D. sınıf kapısına geldi ve Öztürk’e kapıya gelmesini istedi. Öztürk ise toplantısı olduğunu belirterek, sonra geleceğini söyledi. Bunun üzerine N.D. sinirli bir şekilde hemen yanına gelmesini istedi. Ne olduğunu anlamayan Öztürk, kapıya giderek müdürle konuşmaya başladı.

N.D., Öztürk’e başka bir görevlendirmesinin olduğunu belirterek kendisini kandırdığını iddia etti. Öztürk ise Ö.T.’nin kendisiyle ilgili yaptığı görevlendirmenin dördüncü ders için olduğunu, oysa kendisinin toplantıyı üçüncü derste yaptığını anlatmaya çalıştı. Müdür ile öğretmen arasındaki konuşma giderek bir tartışmaya dönüşüp sesler yükselmeye başlayınca, biz de ne olduğunu anlamak için kapıya yöneldik.

Müdürden velilere: Siz kaç paralık insanlarsınız

Müdür bu kez de velilere dönüp “Siz yerinize oturun” dedi, biz de müdüre karşılık verdik ve “Bize neden bağırıyorsunuz” dedik. Müdür sesini yükselterek “Siz kaç paralık adamsınız, kaç kuruşluk insanlarsınız? Hepiniz okuldan atarım, şerefsizler” diye hakaret etti.

O katta bulunan öğretmenler, hizmetliler, müdür yardımcıları herkes toplandı. Müdür velilerle sert konuşmaya devam etti ve “Siz kaç paralık insanlarsınız” demeye devam etti. Öğretmen Öztürk ve biz de olanlar karşısında dondu kaldık. Neden böyle bir tepki verdiğini hiç kimse anlamamıştı.

Öğretmen sinir krizi geçirdi

Öztürk, rahatsızlandı, gözü kararmaya, eli ayağı tutmamaya başladı. Sinir krizi geçiren Öztürk, sınıfın ortasında bayıldı. Arkadaşları Öztürk’ü sağlık ocağına götürdü. Titremeleri ve kasılmaları orada da geçmedi. Muayenesi yapılan öğretmene ‘anksiyete bozukluğu’ tanısıyla bir günlük rapor verildi.

Müdür beş aylık hamile kadının üzerine yürüdü

Sınıfta müdür ve müdür yardımcısının üzerine yürüdüğü beş aylık hamile velilerden Z.M. yaşadıklarını Diken’e anlattı. “Planlanmış bir olay gibiydi. Öyle geldiler. Bir öğretmenin veli toplantısından daha doğal ne olabilir? Öğretmenin izni vardı” diyen veli, müdürle aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı: “Ben de ‘Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz’ deyince müdür bey ‘Sen kaç kuruşluk insansın’ şeklinde ağza alınmayacak sözler etti. Ben de aynı karşılığı verdim ve ‘Sen bir eğitmensen ben de bir veliyim’ dedim. O ve Özkan bey üzerime yürüdü. Hamileyim ve elim ayağım titremeye başladı. İnsanlar araya girmese beni neredeyse döveceklerdi. Arkadaşlarım onları sakinleştirmeye çalıştı ve ‘Ne yapıyorsunuz’ dedi. Müdür, ‘S.ktirin gidin’ şeklinde küfretti.”

Müdür ve müdür yardımcısı hakkında suç duyurusu

Öğretmen Öztürk ve veliler önce emniyete ardından ilçe eğitim müdürlüğüne giderek müdür N.D.ve müdür yardımcısı Ö.T.’den şikayetçi oldu. Öztürk ve veliler daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Eğitim-Sen üyesi Öztürk ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini belirten sendika temsilcileri, konu hakkında bilgisi olmasına karşın milli eğitim müdürlüğünün müdür ve yardımcısı hakkında şu ana kadar herhangi bir işlem yapıp yapmadığı yönünde kendilerine bilgi vermediğini açıkladı.

Büyük Halkalı İlkokulu önünde velilerle birlikte basın açıklaması yapan Eğitim Sen İstanbul 7 No’lu şube üyeleri övelilere ve öğretmene yapılanları protesto etti.