Velilerden para isteyen okulu protesto: Bir veli ve üç öğretmen gözaltına alındı

İstanbul Sultangazi’de bulunan Mehmetçik İlköğretim Okulu’nun velileri, okul bahçesinde kurulan şişme lunapark için öğrencilerden para toplandığı iddiasıyla okul yönetimini protesto etti. Protesto sonrası bir veli ve üç öğretmen gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre okul bahçesine kurulan şişme lunapark için öğrencilerden 10 lira ücret talep edildi. İddiaya göre ücreti ödemeyen öğrencilerse teneffüse çıkarılmadı. Olayı duyan veliler duruma tepki göstermek için okul önünde toplandı. Okulun karşısına ‘Ticarethane değil okul, müşteri değil öğrenci’ yazılı pankart asan veliler okul yönetimi aleyhinde slogan attı.

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Okula polis ve çok sayıda zırhlı araç sevk edildi. Polis ekipleriyle veliler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Öğrenci velilerinden Esin Taştan, “Artık okulumuz ticarethaneye döndü. Her hafta velilerin para vermesinden yorulduk. Paramızın ne için toplandığını bilmiyoruz. Hiç mi devlet yardım etmiyor. Yoksa bunlar cebe mi atılıyor? Şimdi de oyun parkı getirildi. Burası vakıf değil, yardım diye bir şey olamaz” diye konuştu.

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Bir başka veli Döne Türker ise, “Yok tiyatro parası, yok sirk parası… Sürekli para toplanıyor ama bu paraların nereye gittiğini bilmiyoruz. Hiçbir şey yapılmıyor okulumuza” dedi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göreyse velilerin okul önünde yaptığı protestonun ardından öğretmenlerden Adem Kalpak, Celal Şahin, Gaffar Yıldırım ile öğrenci velisi Serdar Çelik gözaltına alındı. Öğretmenlerden Döne Cevher ise evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan dört öğretmen ve veli Emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.