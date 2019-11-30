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Yaramazlara biraz batar!

Veliler öğrenci oldu; sıralara oturup ders dinledi

Veliler, ailelerin, çocuklarının sınava hazırlık sürecinde yaşadıkları stresi deneyimlemeleri ve empati kurmaları amacıyla hayata geçirilen, ‘Bir günlüğüne ben olur musun?’ projesi kapsamında yıllar sonra yeniden öğrenci oldu ve ders dinledi.  

Fotoğraflar: DHA

2018’de ilk kez İzmir’de hayata geçirilen ve bu yıl Türkiye genelinde 44 ile yayılan projede veliler çocuklarının oturduğu sıralara oturdu. Üniversite sınavına hazırlık sürecindeki sekiz ve 12’nci sınıf öğrencilerinin velileri, çocuklarının psikolojisini anlayabilmek için beş saat ders yaptı.

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Projeye ilişkin bilgi veren Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Ar-Ge’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, öğrencilerin emek verdikleri bir süreçten geçtiklerini ve hayatlarını şekillendirecekleri bir sınava tabi tutulduklarını dile getirerek yaşadıkları kaygının boyutuna değindi.

Sezgin şunları söyledi: “Velilerimizin empati kurmasını hedefledik. Bugün okula üniforma giyerek geldiler. Sınava girmek, ölçmek ve ölçülmek, 40 dakika ders dinleyip 10 dakika teneffüse çıkmak, cep telefonunu dışarıda bırakmak, akşam ev ödevi yapmak, üç ay sonraki sınavı düşünmek duygusunu velilerimize yaşatmak istedik. Bilgilerimiz uçar ancak duygular kalıcıdır. Velilerimiz aslında bugün beş saatlik empati kurdular. Soru çözüyorlar, tahtaya çıkıp sözlü oluyorlar. Sınava hazırlık yapıyorlar. Aslında onlara baskının, öğrenmenin önünde bir bariyer olduğunu ve onların duygularını anlamaları gerektiğini aktarmaya çalışıyoruz.”

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