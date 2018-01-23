Vekillikleri düşmüştü: HDP’li Öztürk ve Sarıyıldız’a 109 bin liralık icra

Meclis Başkanlığı, milletvekillikleri düşürülen iki HDP’li Tuğba Hezer Öztürk ile Faysal Sarıyıldız’dan toplam 109 bin 782 lira alacak için icra süreci başlattı.

İki ismin, genel kurula uzun süredir devamsızlık yapması gerekçesiyle vekilliğinin düşürülmesi için TBMM’de alt komisyon kurulmuştu.

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Hezer ve Sarıyıldız’ın vekillikleri 27 Temmuz 2017’de düşürülmüştü.

Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre, Meclis Başkanlığı, iki HDP’linin yurt dışında bulunup Meclis’e gelmedikleri gün ile milletvekillikleriyle ilgili düşürme kararı alıncaya kadar geçen sürede aldıkları maaşları hesapladı.

Eski Van vekili Öztürk için Ekim 2016’dan 14 Temmuz 2017’ye kadar 115 bin 765 lira 55 kuruş ‘haksız ödeme’ tespiti yapıldı. Alacağın 50 bin 374 lira 26 kuruşu, ‘devamsızlık’ tespiti yapıldığı günden itibaren emanete alınan banka hesabından tahsil edildi. Kalan 65 bin 391 lira 29 kuruş için tahsilat süreci başlatıldı.

Eski Şırnak vekili Sarıyıldız’a da Ekim 2016’dan 14 Temmuz 2017’ye kadar 94 bin 765 lira 11 kuruş ‘haksız ödeme’ tespiti yapıldı. Öztürk’e çıkarılan alacağın da aynı şekilde 50 bin 374 lira 26 kuruşu emanetteki hesaptan tahsil edildi. Kalan 44 bin 390 lira 85 kuruş için tahsilat süreci başlatıldı.

İki eski vekilin adreslerine dört ay önce borç bildirimleri gönderildi. Meclis Başkanlığı ayrıca iki siyasetçinin ev adresleri ile banka hesaplarıyla ilgili icra sürecini de başlattı. Toplam 109 bin 782 lira ödenmezse haciz yapılacak.