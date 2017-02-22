Vekilliği düşürülen HDP lideri Yüksekdağ: Halkımız cevabı ‘Hayır’ diyerek verecek

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle milletvekilliği düşürülen tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “Merak etmesinler, halkımız bu yaşananlara karşı en net cevabı referandumda ‘Hayır’ diyerek verecektir” dedi.

Meclis genel kurulunda adalet bakanlığı aracılığıyla Başbakanlık’a gönderilen bir yazıda Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin düşürüldüğü belirtilmiş, kararın gerekçesi olarak da Yüksekdağ’a verilen mahkumiyet kararının onaylanması ve bunun vekil olmasına engel oluşturması gösterilmişti.

‘Vekilliğimizi düşürecek olan halktır’

HDP duruma “80 milyon insan böyle pespaye bir iktidarı hak etmiyor” diyerek tepki gösterirken, bugün Yüksekdağ kendisini cezaevinde ziyaret eden avukatları aracılığıyla bir mesaj gönderdi.

Yüksekdağ, şunları kaydetti: “Biz vekaletimizi iktidardan veya mahkemelerden değil, halktan aldık. Vekilliğimizi düşürecek olan da halktır. Gerisinin bizim için hiçbir hükmü yoktur. Direnişimizden asla geri adım atmayacağız. Merak etmesinler, halkımız bu yaşananlara karşı en net cevabı referandumda ‘Hayır’ diyerek verecektir.”

Eş başkanlar dahil 13 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım 2016’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Encü’nün salıverilmesiyle 11’e düşen HDP’li tutuklu vekil sayısı, Encü’nün tutuklanmasıyla yeniden 12’ye yükselmişti.

Baluken’in yeniden tutuklanmasıyla sayı 13’e çıkmıştı.