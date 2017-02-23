Vekilliği düşürülen HDP lideri Yüksekdağ: Siyaseti makamla yapan insanlar değiliz

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle milletvekilliği düşürülen tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “Biz siyaseti vekillik makamıyla yapan insanlar değiliz” dedi.

Yüksekdağ, ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanuna muhalefet etmek’ iddialarıyla açılan dava için hakim karşısına çıktı.

Van 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Yüksekdağ, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Savunmasını hazırlamak için mahkeme heyetinden ek süre isteyen Yüksekdağ, vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili ise şunları söyledi: “Ben HDP’nin eş genel başkanı ve Van’ın seçilmiş milletvekiliyim. Biz siyaseti vekillik makamıyla yapan insanlar değiliz. Ben vekil olmadan da siyasetçiydim. Bugün vekilliğim düşürüldü, yine siyasetçiyim. Mazbatalar bir kağıt parçasıdır. Bizler Milletvekilliğini elimden alabilirler. Bir kağıt parçasına dönüştürdüler zaten. Ben bugün TBMM’de vekilliği düşürülmüş ama hala Van halkının vekili olan birisi olarak konuşuyorum.”

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Eş başkanlar dahil 13 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım 2016’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Encü’nün salıverilmesiyle 11’e düşen HDP’li tutuklu vekil sayısı, Encü’nün tutuklanmasıyla yeniden 12’ye yükselmişti.

Baluken’in yeniden tutuklanmasıyla sayı 13’e çıkmıştı.