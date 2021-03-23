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Yaramazlara biraz batar!

Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu, bir kez daha AYM’ye başvurdu

Milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kararın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Fotoğraf: DHA

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, AYM kararı beklenmeden, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti.

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Gergerlioğlu, bugün HDP’liler ve avukatlarıyla AYM’ye gitti. Başvuru öncesi gazetecilere konuşan siyasetçi, hapis cezası aldığında dokunulmazlığının devam ettiğini, buna rağmen vekilliğinin düşürüldüğü kararın okutulduğunu ifade etti.

Gergerlioğlu, AYM’ye şimdiye kadar tedbiren ve esastan olmak üzere iki başvuru yaptıklarını, tedbir başvurusunun reddedildiğini dile getirdi.

HDP’li siyasetçi sözlerini şöyle sürdürdü: “Esastan hala görüşülüyor. AYM neden bekliyor? Bir milletvekilinin cezaevine girmesini mi? Bugün de bir başvuru daha yapıyoruz. Ve adil bir karar bekliyoruz. Ben kime güveneceğim? AYM adaleti sağlamadıktan sonra neye güveneceğim? Siyasiler yargıyı ele geçirmiş olabilir ama AYM buna ‘Dur’ diyebilir. Enis Berberoğlu’na adalet veren bir mahkeme var, ben de aynı kararı bekliyorum. Ben niye vekilliği düşürülen bir insan olayım? Bu millet için canla başla çalışan bir insanım. İnsan hakkı ihlallerini ortaya çıkardığım için mi bu bana yapılıyor?”

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Gergerlioğlu daha sonra “Son durak” dediği AYM’ye vekilliğin düşürülmesi kararının iptali için başvurdu.

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