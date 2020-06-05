Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları tutuklanarak cezaevine gönderildi

Milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fotoğraf: DHA

MİT’e ait yardım tırlarının durdurulmasına ilişkin davada beş yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay’ın onama ile infaz durdurma kararı üzerine 20 Ekim 2018’de tahliye edilen Berberoğlu, dün TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilliği düşürüldükten sonra akşam saatlerinde Bakırköy’deki evinde gözaltına alındı. İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Berberoğlu, infaz savcılığına çıkarıldı. Berberoğlu, cezasının kalan infazını tamamlaması için yeniden tutuklanarak Maltepe Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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Fotoğraflar: AA

Diyarbakır başsavcılığı tarafından, milletvekillileri düşürülen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle yakalama kararı çıkarıldıktan sonra dün gözaltına alınan Güven ve Farisoğulları, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyedeki işlemlerinden sonra tutuklanan Güven, Yüksek Güvenlikli Kadın Kapalı Cezaevi’ne, Musa Farisoğulları ise D Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Farisoğulları Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan dokuz yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece aynı suçtan yargılandığı davada altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Farisoğulları ve Güven’e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesince onanmıştı. TBMM Genel Kurulu’nda, HDP’li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Genel Kurul’da okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları’nın milletvekilliği düşmüştü.